Москва2 июн Вести.В Баренцбурге, расположенном на архипелаге Шпицберген при сотрудничестве с компанией "Арктикуголь" планируется ремонт Дома культуры и школы. Об этом ИС "Вести" заявил народный артист России Сергей Безруков.

Он напомнил, что недавно в Баренцбурге проходил Большой Детский фестиваль. Как отмечает Безруков, в оказании помощи этому населенному пункту есть сложности из-за санкций.

Мы с компанией "Арктикуголь" будем продолжать сотрудничество с Беренцбургом, Шпицбергеном. Конечно, хотелось бы им помочь. У них и ДК, и школа не ремонтировались, по-моему, около 50 лет. А поскольку санкционные ограничения есть, то есть материал, допустим, для действия шахты можно провозить, а, допустим, элементарно школьные учебники, тетради, провозить нельзя. Видите, то есть они находятся в такой просто тотальной изоляции, чтобы отремонтировать школу и ДК, им нужно искать какие-то дипломатические пути. Не позволяют, представляете, провозить материал. Ну, не контрабандой же пользоваться в самом деле. Поэтому нужны дипломатические решения. Так что, если будет возможность ... каким-то дипломатическим путем решить эту проблему, было бы здорово сказал народный артист России

Ранее Безруков заявил, что Большой Детский фестиваль (БДФ) с 2026 года вышел на международный уровень.