Москва1 июн Вести.Российская воздушная гимнастка на петлях Дарья Руденко стала обладательницей Гран-при XII Международного фестиваля циркового искусства "Принцесса цирка" в Саратове.

Как сообщает РИА Новости, лауреатами и призерами конкурса в этом году стали представительницы Белоруссии, Донецкой Народной Республики (ДНР), Китая, Японии, Вьетнама, Казахстана и Италии.

В числе победительниц оказалась белорусская гимнастка на ремнях Анастасия Щеблыкина. Также золота удостоился семейный дуэт матери и дочери - Ольги и Арины Клюевых из ДНР.

Ранее сообщалось, что фестиваль циркового искусства "Идол-2026" пройдет в Москве с 30 мая по 12 июля.