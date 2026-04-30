Москва30 апр Вести.Большой Московский цирк на проспекте Вернадского посещают уже династии зрителей, рассказал ИС "Вести" народный артист России, гендиректор цирка Эдгард Запашный.

Посещают уже династии зрителей. И мы слышим эту обратную связь от людей, которые говорят: "Меня сюда водили, теперь я сюда вожу [своих детей]". Это здорово, очень приятно сказал он

Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный отметил, что цирк показывает зрителям способности человеческого тела.

Цирк, как и любое искусство, говорит на своем конкретном языке. Цирк показывает достижения человеческого тела, достижения взаимодействия людей друг с другом, взаимодействия человека и живой природы. Технологии, которые привлекаются в цирк, являются просто дополнительным инструментом отметил он

Большой Московский цирк 30 апреля отмечает круглую дату: артисты вышли на новую арену 55 лет назад, в 1971 году.