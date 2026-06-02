Москва2 июн Вести.Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал, что не собирается устраивать масштабное празднование своего 50-летия и считает подобные мероприятия неуместными в нынешних условиях.

По словам артиста, которые приводит ТАСС, несмотря на значимость даты, он предпочтет отметить юбилей в узком кругу семьи и друзей. Запашный подчеркнул, что с начала специальной военной операции поддерживает ее участников и поэтому осторожно относится к демонстративным проявлениям роскоши.

Я осуждал "голую вечеринку", осуждал другие мероприятия, где артисты позволяют себе чрезвычайную роскошь. Поэтому какого-то большого банкета, тусовки, точно не будет. Я этого не хочу. Не время для этого сказал Запашный

Он отметил, что еще несколько лет назад мог бы организовать масштабную вечеринку, однако сейчас считает такой формат неподходящим. Вместо этого после двух спектаклей в день своего рождения он планирует встретиться с близкими людьми.

При этом юбилей все же получит творческое продолжение: к 50-летию артиста и 55-летию Большого Московского цирка будет подготовлено новое представление.