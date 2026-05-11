Москва11 маяВести.Народные артисты РФ Эдгард и Аскольд Запашные получили знаки отличия "За заслуги перед Луганском". О торжественной церемонии награждения в Луганском цирке сообщил один из братьев в своем Telegram-канале.
Знаки отличия цирковым артистам вручила глава городского округа Луганск Яна Пащенко.
Артисты Большого Московского цирка получили благодарности Министерства культуры Луганской Народной Республики и Луганского государственного цирканаписал Эдгард Запашный
Он также отметил, что на церемонии присутствовали зрители.
В ЛНР братья Запашные представили спектакль "Сказка о золотой рыбке", премьерные показы прошли с 25 апреля по 10 мая. За время выступлений артисты Большого Московского цирка дали 20 шоу, которые посетили более 30000 зрителей.