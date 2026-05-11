Москва11 мая Вести.Народные артисты РФ Эдгард и Аскольд Запашные получили знаки отличия "За заслуги перед Луганском". О торжественной церемонии награждения в Луганском цирке сообщил один из братьев в своем Telegram-канале.

Знаки отличия цирковым артистам вручила глава городского округа Луганск Яна Пащенко.

Артисты Большого Московского цирка получили благодарности Министерства культуры Луганской Народной Республики и Луганского государственного цирка написал Эдгард Запашный

Он также отметил, что на церемонии присутствовали зрители.

В ЛНР братья Запашные представили спектакль "Сказка о золотой рыбке", премьерные показы прошли с 25 апреля по 10 мая. За время выступлений артисты Большого Московского цирка дали 20 шоу, которые посетили более 30000 зрителей.