Москва11 июл Вести.Директор Большого московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный отмечает 50-летие.

Союз Деятелей Циркового Искусства поздравил знаменитого дрессировщика с этим событием.

Желаем, чтобы впереди было еще много масштабных проектов, интересных вызовов и моментов, когда зал замирает от восторга … Крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения и долгих лет яркой, насыщенной жизни – такой же впечатляющей, как Ваши лучшие выступления! сказано в поздравлении Союза в Telegram-канале

Ранее Эдгард Запашный рассказал, что планирует провести этот день в узком кругу семьи и друзей, а масштабное празднование считает неуместным в условиях проведения специальной военной операции.

В мае народные артисты России Эдгард и Аскольд Запашные получили знаки отличия "За заслуги перед Луганском".