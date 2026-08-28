Ушаков: VII Всемирные игры кочевников состоятся в 2028 году в Казани

VII Всемирные игры кочевников пройдут в 2028 году в Казани Ушаков: VII Всемирные игры кочевников состоятся в 2028 году в Казани

Москва28 авг Вести.VII Всемирные игры кочевников пройдут в Казани в 2028 году, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Он добавил, что объявление о проведении игр в Казани будет дано, в частности, на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

Мы имеем в виду провести следующие игры Кочевников в 2028 году, то есть через два года, в Казани сказал Ушаков

Ранее пресс-секретарь президента Киргизии Аскат Алагозов призвал жителей Бишкека покинуть город на период проведения в нем саммита ШОС и церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников. Он объяснил, что из-за мероприятий улицы будут часто перекрываться, что создаст неудобства жителям города.

До этого посол России в Киргизии Сергей Вакунов сообщил, что российские спортсмены рассчитывают принять участие в VI Всемирных играх кочевников. Дипломат уточнил, что на состязания хотят прибыть представители Татарстана, Якутии и Алтая.

Всемирные игры кочевников – международные соревнования по национальным и этническим видам спорта, которые включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

VI Всемирные игры кочевников пройдут с 31 августа по 6 сентября в двух городах Киргизии – Бишкеке и Чолпон-Ате.

В соревнованиях планируется участие атлетов из более чем 100 стран, которые будут проверять свои силы в 43 видах спорта. Среди них – борьба, скачки и стрельба из лука.