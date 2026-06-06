В 2026 году форум "Россия – спортивная держава" примет Красноярск

Форум "Россия – спортивная держава" состоится в Красноярске с 21 по 23 октября В 2026 году форум "Россия – спортивная держава" примет Красноярск

Москва6 июн Вести.Международный спортивный форум "Россия – спортивная держава" в 2026 году пройдет в Красноярске. Об этом сообщает РИА Новости.

Заявка сибирского города одержала победу в отборе. Ее презентация состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.

В этом году важное событие состоится в Красноярске. Город получил право в результате сложного отбора, но он достоин, чтобы такое мероприятие прошло на выдающемся уровне заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко

Он отметил, что город имеет необходимую инфраструктуру и желание.

Форум "Россия – спортивная держава" состоится в Красноярске с 21 по 23 октября 2026 года.