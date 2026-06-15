Форум "Россия – спортивная держава" пройдет в Красноярске в октябре Форум "Россия – спортивная держава" пройдет в Красноярске 21-23 октября

Москва15 июн Вести.На заседании Организационного комитета прошло обсуждение XIV Международного форума "Россия – спортивная держава", который состоится в Красноярске 21-23 октября. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

В заседании под председательством зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко приняли участие заместитель руководителя Оргкомитета, советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению форума Антон Кобяков, министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв и губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

"Россия – спортивная держава" – значимое событие спортивной жизни и страны, и мира, которое традиционно привлекает внимание всех специалистов. Уверены, что … мероприятие пройдет на высшем уровне. В рамках пригласительной кампании необходимо сконцентрировать усилия на приглашении иностранных спортивных организаций и особенно федераций, которые допустили участие российских спортсменов без ограничений использования гимна и национального флага. Площадку нужно активно использовать для продуктивного взаимодействия с международным спортивным движением отметил Чернышенко

Местом проведения мероприятия был выбран Красноярский край, поскольку там есть современная спортивная инфраструктура, также регион обладает большим опытом проведения крупных соревнований.

По словам Кобякова, за время существования форум приобрел статус значимого международного мероприятия, в котором участвуют зарубежные участники и организации. Так, например, в 2025 году на мероприятии присутствовали представители 58 стран. На площадке форума обсуждаются вопросы и способы скорейшего возращения российских атлетов на мировую спортивную арену, формируются и укрепляются международные связи, идет диалог о развитии спортивной отрасли во всем мире.

Как отметил Дегтярёв, в этом году ожидается участие представителей более чем 100 государств, международных организаций, руководителей органов власти, спортивных федераций и ведущих экспертов отрасли.

XIV Международный спортивный форум "Россия – спортивная держава" состоится в Красноярске 21-23 октября. Основные мероприятия пройдут на площадке Международного выставочно-делового центра "Сибирь".