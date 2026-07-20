Более 30 стран подтвердили участие в саммите Россия - Африка МИД: свыше 30 стран подтвердили участие в саммите Россия - Африка

Москва20 июл Вести.Более 30 африканских стран подтвердили свое участие в грядущем третьем саммите Россия - Африка, сообщил директор департамента государств Африки (южнее Сахары) Министерства иностранных дел России Анатолий Башкин в интервью ТАСС.

Дипломат отметил, что означенная цифра свидетельствует о значительном достижении, учитывая, что на всем континенте насчитывается 54 государства.

На середину июля - более 30 стран сказал Башкин

По его словам, процесс подтверждения участия продолжается. С каждым днем число стран, готовых принять участие в саммите, увеличивается.

Ранее глава МИД Кении Мусалия Мудавади сообщил, что третий саммит "Россия - Африка", вероятно, пройдет в октябре 2026 года.

Председателем оргкомитета по проведению саммита назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков.