Первый объединенный чемпионат мира ISU пройдет в Пекине в 2028 году

ISU проведет первый ЧМ по четырем видам спорта на коньках в Пекине в 2028 году Первый объединенный чемпионат мира ISU пройдет в Пекине в 2028 году

Москва10 июн Вести.Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Чжэ Ель объявил о проведении первого в истории объединенного чемпионата мира по четырем видам спорта на коньках. Турнир состоится в 2028 году в Пекине.

Мы организуем объединенный чемпионат мира в 2028 году. Четыре дисциплины. Две недели в одном городе. Это историческое событие состоится в Пекине сказал Ким Чжэ Ель на конгрессе ISU на Тенерифе

В программу чемпионата войдут конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание и синхронное катание. В настоящее время мировые первенства по этим видам спорта проводятся отдельно, в разные сроки и на разных аренах.

Российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты с конца февраля 2022 года отстранены от международных соревнований под эгидой ISU. В прошедшем сезоне-2025/26 организация допустила до Олимпийских игр российских спортсменов в индивидуальном порядке и нейтральном статусе.