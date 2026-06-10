Москва10 июнВести.Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Чжэ Ель объявил о проведении первого в истории объединенного чемпионата мира по четырем видам спорта на коньках. Турнир состоится в 2028 году в Пекине.
Мы организуем объединенный чемпионат мира в 2028 году. Четыре дисциплины. Две недели в одном городе. Это историческое событие состоится в Пекинесказал Ким Чжэ Ель на конгрессе ISU на Тенерифе
В программу чемпионата войдут конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание и синхронное катание. В настоящее время мировые первенства по этим видам спорта проводятся отдельно, в разные сроки и на разных аренах.
Российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты с конца февраля 2022 года отстранены от международных соревнований под эгидой ISU. В прошедшем сезоне-2025/26 организация допустила до Олимпийских игр российских спортсменов в индивидуальном порядке и нейтральном статусе.