Дегтярев: если каждую страну снимать с турниров, от спорта ничего не останется

Дегтярев: МОК не раз успокаивал Европу и Украину после допуска спортсменов РФ Дегтярев: если каждую страну снимать с турниров, от спорта ничего не останется

Москва3 сен Вести.Международный олимпийский комитет (МОК) не раз успокаивал Европу и Украину после допуска российских спортсменов. Такое заявление сделал министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой.

Говоря о российских спортсменах, Дегтярев заявил, что пока не надо загадывать, в каких видах спорта больше шансов на победу.

Мы не гадаем, мы двигаемся постепенно, где-то политически, где-то юридически, где-то через суды оказываем давление, и это приносит результат сказал он

По словам министра спорта, "свернуть уже с этого пути невозможно".

И МОК, хочу обратить внимание, Международный Олимпийский комитет, приняв решение о снятии всех санкций, восстановления ОКР, уже не один раз на крики и шум-гам со стороны Европы, Украины, уже не один раз сказал: "Успокойтесь". Россия вернулась, и мы будем на этом стоять заявил Дегтярев

Он указал на множество конфликтов в мире.

И мировых конфликтов вон сколько идет на планете, и локальных, и там стреляют. Ну что ж мы будем каждую страну снимать что ли с соревнований? У нас от спорта ничего не останется. Это, кстати, был один из аргументов с нашей стороны на переговорах. Или давайте тогда будем отстранять Соединенные Штаты, Израиль. Или давайте возвращать Россию сказал Дегтярев

Кроме того, он заявил, в частности, что шансы на восстановление российских биатлонистов в Международном союзе биатлонистов (IBU) высоки.

В июле исполком МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России спустя почти три года после его отстранения, также отменил все проверки на нейтральность российских спортсменов и снял запрет на проведение международных соревнований в России.