Дегтярев сообщил, что шансы на восстановление биатлонистов РФ в IBU высоки

Дегтярев: шансы на восстановление российских биатлонистов в IBU высоки Дегтярев сообщил, что шансы на восстановление биатлонистов РФ в IBU высоки

Москва3 сен Вести.Шансы на восстановление российских биатлонистов в Международном союзе биатлонистов (IBU) высоки. Такое заявление сделал министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой.

Есть лобби или политическая позиция, как в легкой атлетике. Ну, вы знаете, британец, лорд Коу, Себастьян Коу, он занимает русофобскую откровенно позицию, поэтому мы пошли в суды сказал Дегтярев

По его словам, Федерация легкой атлетики подала иски, и сейчас ожидают рассмотрения.

Например, биатлон. Там уже судебное заседание состоялось. Но до обнародования его решения мы пока не можем сказать, хотя шансы там высокие на восстановление добавил министр спорта

Кроме того, Дегтярев сообщил, в частности, что сборные РФ по хоккею на траве допущены до стартов с флагом и гимном.