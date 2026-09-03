Дегтярев: сборные РФ по хоккею на траве допустили до стартов с флагом и гимном

Дегтярев: сборные РФ по хоккею на траве допущены до стартов с флагом и гимном Дегтярев: сборные РФ по хоккею на траве допустили до стартов с флагом и гимном

Москва3 сен Вести.Сборные России по хоккею на траве возвращаются в международный спорт с флагом и гимном. Соответствующая решение приняла Международная федерация хоккея на траве (FIH), сообщил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой.

И вот буквально только что отдаю вам новость, можно сказать. Федерация хоккея на траве сняла все санкции, тоже мы возвращаемся с флагом, с гимном. Это командный вид сказал он

Министр напомнил, что теперь к международным состязаниям допущены также спортсмены в таких видах, как водное поло, гандбол и волейбол.