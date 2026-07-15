IHF допустила сборные РФ и Белоруссии по гандболу до участия в турнирах

Сборные РФ и Белоруссии допущены к соревнованиям по гандболу IHF допустила сборные РФ и Белоруссии по гандболу до участия в турнирах

Москва15 июл Вести.Международная федерация гандбола (IHF) разрешила сборным России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях с национальными флагами и гимнами. Об этом сообщается на сайте организации.

Решение принято после того, как 7 июля исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации международным федерациям об ограничениях в отношении российских спортсменов.

Совет IHF принял решение привести позицию в соответствие с последними рекомендациями МОК говорится в заявлении федерации

Запрет с 4 марта 2022 года распространялся на команды, официальных лиц, судей, лекторов и экспертов из России и Белоруссии.

В федерации также отметили, что совместно с Международным агентством допинг-тестирования обеспечат выполнение всех антидопинговых требований при возвращении российских спортсменов на международные турниры. При этом каких-либо дополнительных ограничений для участия вводиться не будет.