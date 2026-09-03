Дегтярев: РФ будет подавать заявки на проведение турниров везде, где возможно

Дегтярев сообщил, что Россия будет заявляться на всех возможных турнирах Дегтярев: РФ будет подавать заявки на проведение турниров везде, где возможно

Москва3 сен Вести.Россия будет заявляться на всех возможных международных турнирах, заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

Он также сообщил, что продолжается серьезная дипломатическая работа.

Мы везде будем заявлять, чтобы мы понимали: возвращение флага, гимна полноценное, снятие санкций подразумевает и проведение турниров. Поэтому мы будем заявляться обязательно и на водные виды, и на гимнастические турниры. Везде, где возможно. Поэтому, конечно, шансы есть, но забегать не будем вперед, это такая работа серьезная, дипломатическая. То, что нам задолжали, обязательно вернем сообщил Дегтярев

Также министр пообещал не допустить отсебятины в декларациях о нейтральности российских атлетов.