Москва3 сен Вести.Россия провела наступательную дипломатическую операцию по снятию санкций по отношению к российским спортсменам со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

По его словам, работа по снятию санкций прошла успешна, 7 июля МОК принял решение временно восстановить в правах Олимпийской комитет России (ОКР) и отменил прежние рекомендации по жестким ограничениям для российских спортсменов.

7 июля это решение состоялось. Мы его готовили. Это спортивная дипломатия. Мы назвали ее наступательная дипломатическая операция. Вот она завершилась успехом. И теперь уже нет прежних киваний, отсылок к прежним решениям Международного Олимпийского комитета, и нам легче, конечно, с федерациями сейчас работать сказал Дегтярев

В среду, 2 сентября, Дегтярев сообщил, что Международная федерация конного спорта (FEI) отменила ограничения в отношении российских спортсменов.