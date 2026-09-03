Москва3 сен Вести.На сегодняшний день 20 федераций олимпийских видов спорта полностью сняли санкции с российских спортсменов. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой.

Он перечислил ряд федераций, которые сняли ограничения за последнее время.

У нас сейчас 20 федераций олимпийских видов спорта полностью сняли ограничения, и мы выступаем как национальная сборная. Из последних новостей: вчера Федерация конного спорта полностью сняла санкции, позавчера Федерация баскетбола сняла все санкции. Но там вопрос участия в турнирах будет рассмотрен в декабре, потому что это все-таки командный вид и нам нужно получить возможность отбираться. То есть одно дело снять санкции, но надо еще попасть на турниры, а так как пропустили много времени, этот вопрос будет рассматриваться в декабре у баскетболистов сообщил Дегтярев

Ранее министр высказался, что не может быть доволен, пока десятки видов спорта не вернулись на мировую арену. Но темп, по его словам, выбран хороший.