ФИБА сняла ограничения с баскетболистов из России и Белоруссии ФИБА сняла ограничения с российских и белорусских баскетболистов

Москва1 сен Вести.Международная федерация баскетбола (ФИБА) допустила российских и белорусских баскетболистов, тренеров и арбитров к участию в турнирах в качестве индивидуальных лиц в баскетболе и баскетболе 3х3. Об этом сообщили в пресс-службе Российской федерации баскетбола (РФБ).

Исполнительный комитет ФИБА подтвердил свою готовность следовать решениям МОК (Международного олимпийского комитета. – Прим. ред.), а именно: снять ограничения для всех игроков, тренеров, судей, комиссаров и других официальных лиц в баскетболе и баскетболе 3х3 России и Беларуси. Так, российские и белорусские игроки могут участвовать во всех соревнованиях ФИБА, а официальные лица могут быть назначены на все должности с немедленным вступлением в силу говорится в сообщении

Кроме того, ФИБА планирует рассмотреть вопрос о возвращении национальных команд и клубных коллективов из России и Белоруссии к международным стартам, включая все возрастные группы и обе олимпийские дисциплины. Обсуждение этого вопроса запланировано на декабрьское заседание совета ФИБА.

7 июля 2026 года МОК восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР), которое было отменено 12 октября 2023 года, и рекомендовал снять все ограничения, действующие в отношении российских спортсменов.

Кроме того, было отменено решение исполкома МОК от 28 марта 2023 года, которое предусматривало участие российских спортсменов в соревнованиях только в нейтральном статусе и запрет на участие в командных видах спорта. Также снят запрет на проведение международных состязаний на территории РФ.