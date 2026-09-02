Дегтярев: FEI отменила ограничения в отношении российских всадников и лошадей

Международная федерация конного спорта отменила ограничения в отношении россиян Дегтярев: FEI отменила ограничения в отношении российских всадников и лошадей

Москва2 сен Вести.Международная федерация конного спорта (FEI) отменила ограничения в отношении российских спортсменов. Об этом в своем Telegram-канале заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

Поздравляю спортсменов, тренеров и всех любителей конного спорта в России с решением Совета Международной федерации конного спорта (FEI) об отмене ограничений в отношении наших всадников, лошадей и персонала написал Дегтярев

По его словам, россияне смогут участвовать в международных соревнованиях по конному спорту с национальным флагом и гимном.

Министр уточнил, что также снят запрет на проведение соревнований FEI в России.

Ранее Дегтярев прокомментировал информацию о том, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой в новом сезоне в нейтральном статусе.