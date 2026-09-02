Дегтярев заявил о борьбе за полноценное возвращение лыжников с флагом и гимном

"Следующим шагом будет полноценное возвращение": Дегтярев о допуске лыжников Дегтярев заявил о борьбе за полноценное возвращение лыжников с флагом и гимном

Москва2 сен Вести.Допуск российских лыжников и сноубордистов к соревнованиям в нейтральном статусе является важным шагом, но дальше должно идти полноправное возвращение спортсменов с флагом и гимном. Об этом в своем Telegram-канале заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

Ранее сообщалось, что совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям под эгидой организации, но без национальных атрибутов. Россияне не были допущены к международным стартам с конца февраля 2022 года.

FIS долгое время оставалась одной из наиболее жестко настроенных по отношению к России международных федераций. Однако в июне новым президентом федерации был избран Александр Оспельт, юрист, настроенный на конструктивную работу. Поэтому сегодняшнее решение FIS — важный шаг. Следующим должно стать полноценное возвращение российских лыжников и сноубордистов на международные соревнования под национальным флагом и с гимном написал Дегтярев

При этом в FIS уточнили, что российские и белорусские спортсмены будут допущены к стартам только если подпишут декларацию о нейтралитете.