FIS допустит лыжников РФ к стартам в обмен на подпись декларации о нейтралитете

FIS допустит лыжников РФ и Белоруссии к международным турнирам при условии FIS допустит лыжников РФ к стартам в обмен на подпись декларации о нейтралитете

Москва2 сен Вести.Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) сообщила, что ее Совет принял решение об условиях, при которых российским и белорусским спортсменам разрешат участвовать в соревнованиях FIS в течение сезона 2026/27. Соответствующее сообщение размещено на сайте FIS.

В материале сказано, что Совет федерации рассмотрел ситуацию в свете недавних решений Международного олимпийского комитета (МОК).

Спортсменам и вспомогательному персоналу из двух стран может быть предоставлен доступ к соревнованиям FIS при условии подписания ими декларации о нейтралитете, основанной на ряде принципов, установленных FIS говорится в публикации

В FIS заявили, что соблюдение принципов нейтралитета будет регулярно контролироваться, а при нарушениях примут санкции.

В сообщении также сказано, что участие спортсменов ограничивается индивидуальными соревнованиями, не допускается демонстрация каких-либо символов страны, также спортсмены должны соответствовать всем действующим антидопинговым требованиям.

Ранее Международная федерация баскетбола (ФИБА) допустила российских и белорусских баскетболистов, тренеров и арбитров к участию в турнирах при ряде условий.

В июле МОК восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР), которое было отменено в 2023 году, и рекомендовал снять все ограничения, действующие в отношении российских спортсменов.