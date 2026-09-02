Москва2 сенВести.Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) сообщила, что ее Совет принял решение об условиях, при которых российским и белорусским спортсменам разрешат участвовать в соревнованиях FIS в течение сезона 2026/27. Соответствующее сообщение размещено на сайте FIS.
В материале сказано, что Совет федерации рассмотрел ситуацию в свете недавних решений Международного олимпийского комитета (МОК).
Спортсменам и вспомогательному персоналу из двух стран может быть предоставлен доступ к соревнованиям FIS при условии подписания ими декларации о нейтралитете, основанной на ряде принципов, установленных FISговорится в публикации
В FIS заявили, что соблюдение принципов нейтралитета будет регулярно контролироваться, а при нарушениях примут санкции.
В сообщении также сказано, что участие спортсменов ограничивается индивидуальными соревнованиями, не допускается демонстрация каких-либо символов страны, также спортсмены должны соответствовать всем действующим антидопинговым требованиям.
Ранее Международная федерация баскетбола (ФИБА) допустила российских и белорусских баскетболистов, тренеров и арбитров к участию в турнирах при ряде условий.
В июле МОК восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР), которое было отменено в 2023 году, и рекомендовал снять все ограничения, действующие в отношении российских спортсменов.