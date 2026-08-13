FIA сняла все ограничения с российских автогонщиков РАФ: FIA отменила все ограничения для российских автогонщиков

Москва13 авг Вести.Международная автомобильная федерация (FIA) отменила все ограничения для российских спортсменов, введенных в 2022 году. Об этом сообщила Российская автомобильная федерация (РАФ) на своем сайте.

Теперь наши спортсмены снова смогут выступать на международной арене под государственным флагом и гимном России. Решение было принято единогласно на всемирном совете FIA по автоспорту сказано в сообщении

Между тем, ранее Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что европейские страны обеспокоены решением Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с Олимпийского комитета России и российских спортсменов. По данным СВР, в Евросоюзе намерены ввести новые ограничения, в том числе визовые запреты для российских атлетов и представителей спортивных организаций.

При этом заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что угрозы стран Евросоюза не должны помешать российским спортсменам вернуться на международные соревнования.