Тарасова заявила, что россиянам ничто не помешает вернуться в спорт Тарасова: угрозы ЕС не помешают возвращению россиян на турниры

Москва12 авг Вести.Угрозы стран Евросоюза не должны помешать российским спортсменам вернуться на международные соревнования, уверена заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Об этом она заявила ТАСС.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что европейские страны обеспокоены решением Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с Олимпийского комитета России (ОКР) и российских спортсменов. По данным СВР, в ЕС намерены ввести новые ограничения, в том числе визовые запреты для российских атлетов и представителей спортивных организаций.

Нашего присутствия никто не хочет, а Евросоюз тем более. Никто этого не скрывает. Я думаю, что мы возвратимся, не будут же они с нами связываться считает Тарасова

Она подчеркнула, что Россия – это большая страна, спортсмены которой показывают потрясающие результаты. По ее мнению, "другой путь будет несправедливыми".

Ранее в Париже стартовал Чемпионат Европы по плаванию. В нем принимают участие российские пловцы.