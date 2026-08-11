Российский пловец Корнев завоевал золото ЧЕ на дистанции 50 м баттерфляем

Пловец Корнев принес России золото чемпионата Европы Российский пловец Корнев завоевал золото ЧЕ на дистанции 50 м баттерфляем

Москва11 авг Вести.На чемпионате Европы по водным видам спорта завершились финальные соревнований у мужчин на дистанции 50 метров баттерфляем. 22-летний россиянин Егор Корнев завоевал золотую медаль.

Он финишировал с результатом 22,52 секунды​​​. Следом за ним расположился представитель Франции Максим Груссе (22,54 секунды). Бронзовую медаль завоевал Григорий Пекарский из Белоруссии (22,68).

Отметим, что в полуфинальном заплыве Корнев установил рекорд чемпионатов Европы (22,36).

Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Соревнования проходят в Париже с 31 июля по 16 августа.

Накануне еще один россиянин Илья Бородин одержал победу на дистанции 400 метров комплексом. Кроме того, ему удалость установить рекорд чемпионатов Европы.