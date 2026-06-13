Каноист Свинарев стал чемпионом Европы на дистанции 200 метров

Каноист Свинарев выиграл золото чемпионата Европы на дистанции 200 м Каноист Свинарев стал чемпионом Европы на дистанции 200 метров

Москва13 июн Вести.Бронзовый призер чемпионата мира Сергей Свинарев завоевал золотую медаль чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек.

Победный результат россиянина составил 38,279 секунды. Второе место занял представитель Испании Пабло Грана, уступивший победителю 0,075 секунды. Бронзовую награду выиграл белорус Александр Зубок с отставанием 0,490 секунды.

Ранее еще одну медаль для российской команды на турнире принес пятикратный чемпион мира Захар Петров, который стал серебряным призером на дистанции 1000 метров в каноэ-одиночке.

Чемпионат Европы проходит в португальском Монтемор-у-Велью и завершится в воскресенье. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.