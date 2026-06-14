Петров и Штыль выиграли золото чемпионата Европы по гребле в каноэ-двойках

Российские гребцы-каноисты стали чемпионами Европы на дистанции 500 метров Петров и Штыль выиграли золото чемпионата Европы по гребле в каноэ-двойках

Москва14 июн Вести.Российские гребцы Захар Петров и Иван Штыль одержали победу на чемпионате Европы в гонке каноэ-двоек на дистанции 500 метров. Соревнования принимает Португалия.

Дуэт россиян показал результат 1 минута 42,801 секунды. Серебро досталось испанскому экипажу Мануэля Фонтана и Диего Домингеса, уступившему 0,5 секунды, а бронзу выиграли венгры Даниэль Фейеш и Йонатан Хайду с отставанием в 1,015 секунды.

24-летний Петров — пятикратный чемпион мира. На этом же турнире в Португалии он ранее завоевал серебряную награду в одиночках на дистанции 1 000 метров. Штылю 40 лет, в его активе — серебро Олимпийских игр в Лондоне и 18 титулов чемпиона мира.

Континентальное первенство подходит к концу 14 июня. Спортсмены из России принимают в нем участие в нейтральном статусе.