Российские гребцы завоевали золото этапа Кубка мира в каноэ-четверках на 500 м

Россияне выиграли этап Кубка мира по гребле в каноэ-четверках на 500 м Российские гребцы завоевали золото этапа Кубка мира в каноэ-четверках на 500 м

Москва16 мая Вести.Российские гребцы Алексей Коровашков, Дмитрий Шаров, Иван Штыль и Матвей Арсенов заняли первое место в соревновании каноэ-четверок на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Бранденбурге.

Россияне преодолели дистанцию за 1 минуту 34,63 секунды. Серебро взяли испанцы Пабло Мартинес, Пабло Грана, Игнасио Гарсия и Рикардо Домингес (отставание – 1,31 секунды), на третьем месте – китайские каноисты Сюй Цзянь, Чжан Ливэнь, Цзи Бовэнь и Юй Чэньвэй (+1,32).

Новый этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ проходит в Бранденбурге с 14 по 17 мая. Первый этап состоялся 9 мая в венгерском Сегеде. Там россияне Александр Боц, Алексей Коровашков, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов выиграли соревнования каноэ-четверок на дистанции 500 метров.

Ранее сообщалось, что российскому каноисту Александру Боцу не дали визу в Германию, из-за чего он не смог попасть на Кубок мира в Бранденбург.