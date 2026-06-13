Москва13 июн Вести.Российский каноист Захар Петров завоевал серебряную медаль проходящего в Португалии чемпионата Европы на дистанции 1000 метров.

Петров преодолел дистанцию за 3 минуты 42,182 секунды. Победителем соревнований стал Мартин Фукса, показавший результат 3 минуты 41,797 секунды. Бронзовую награду выиграл Стефанос Димопулос с результатом 3 минуты 43,687 секунды.

Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ проходит в Монтемор-у-Велью и завершится в воскресенье. Российские спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе.

В мае российские гребцы Алексей Коровашков, Дмитрий Шаров, Иван Штыль и Матвей Арсенов заняли первое место в соревновании каноэ-четверок на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира, который проходил в немецком Бранденбурге.