Москва11 авгВести.Стать сильнейшим спринтером своего поколения, или не только своего. Такими планами на будущее поделился с ИС "Вести" пловец Егор Корнев, который ранее завоевал золото на чемпионате Европы по водным видам спорта.
Главное, что я свою задачу выполнил. Было бы классно, конечно, стать сильнейшим спринтером своего поколения, а может, и не только своего. Вот. Ну, по крайней мере, я к этому стремлюсьзаявил Корнев
Ранее сообщалось, что 22-летнй Егор Корнев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта. Он финишировал с результатом 22,52 секунды.