Пловец Корнев заявил о желании стать сильнейшим спринтером своего поколения "Стать сильнейшим спринтером своего поколения": спортсмен Корнев о своих планах

Москва11 авг Вести.Стать сильнейшим спринтером своего поколения, или не только своего. Такими планами на будущее поделился с ИС "Вести" пловец Егор Корнев, который ранее завоевал золото на чемпионате Европы по водным видам спорта.

Главное, что я свою задачу выполнил. Было бы классно, конечно, стать сильнейшим спринтером своего поколения, а может, и не только своего. Вот. Ну, по крайней мере, я к этому стремлюсь заявил Корнев

Ранее сообщалось, что 22-летнй Егор Корнев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта. Он финишировал с результатом 22,52 секунды.