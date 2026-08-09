Москва9 авгВести.Российские пловцы находятся в хорошей форме и на чемпионате Европы по плаванию в Париже постараются показать хорошие результаты. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" двукратный призер Олимпийских игр, многократный чемпион мира по плаванию Климент Колесников.
По его словам, дорога была хорошей, после нее была возможность отдохнуть и потренироваться.
Добрались хорошо, вообще без каких-либо проблем. Отдохнули, поспали, потренировались. Сейчас еще денечек у нас впереди, поэтому все пока хорошорассказал пловец
Колесников рассчитывает на хорошие результаты на предстоящем чемпионате Европы. Российская сборная, по его словам, в хорошей форме.
Рассчитываю на хорошие соревнования, на хороший чемпионат, потому что в предвкушении. Давно не стартовали, год уже прошел с Сингапура, поэтому сейчас, я думаю, учитывая еще, что команда в достаточно хорошей форме, будем стараться показать хороший результатрассказал Колесников
Собственную форму перед чемпионатом пловец оценил как близкую к оптимальной.
Близка к оптимальной. Сейчас денечек еще расплаваемся, и там уже можно стартоватьсказал Колесников
Чемпионат Европы по плаванию начнется в понедельник, 10 августа, в рамках европейского первенства по водным видам спорта в Париже.