Российский пловец оценил подготовку спортсменов накануне чемпионата в Париже Пловец Колесников: в Париже рассчитываю на хороший чемпионат

Москва9 авг Вести.Российские пловцы находятся в хорошей форме и на чемпионате Европы по плаванию в Париже постараются показать хорошие результаты. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" двукратный призер Олимпийских игр, многократный чемпион мира по плаванию Климент Колесников.

По его словам, дорога была хорошей, после нее была возможность отдохнуть и потренироваться.

Добрались хорошо, вообще без каких-либо проблем. Отдохнули, поспали, потренировались. Сейчас еще денечек у нас впереди, поэтому все пока хорошо рассказал пловец

Колесников рассчитывает на хорошие результаты на предстоящем чемпионате Европы. Российская сборная, по его словам, в хорошей форме.

Рассчитываю на хорошие соревнования, на хороший чемпионат, потому что в предвкушении. Давно не стартовали, год уже прошел с Сингапура, поэтому сейчас, я думаю, учитывая еще, что команда в достаточно хорошей форме, будем стараться показать хороший результат рассказал Колесников

Собственную форму перед чемпионатом пловец оценил как близкую к оптимальной.

Близка к оптимальной. Сейчас денечек еще расплаваемся, и там уже можно стартовать сказал Колесников

Чемпионат Европы по плаванию начнется в понедельник, 10 августа, в рамках европейского первенства по водным видам спорта в Париже.