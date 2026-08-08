Прыгун в воду Кузнецов прокомментировал свой результат на ЧЕ в Париже Приехал бороться: Кузнецов рассказал о возвращении на ЧЕ после разрыва крестов

Москва8 авг Вести.Евгений Кузнецов, завоевавший серебро на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже, в беседе с ИС "Вести" назвал свой результат достойным, ведь после подобных травм и с учетом возраста многие не возвращаются в спорт.

На соревнованиях он и Никита Шлейхер завоевали серебряную медаль в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

Перед соревнованиями 36-летний Евгений восстанавливался после тяжелой травмы. Год назад у него случился разрыв крестообразных связок колена. Атлету пришлось пройти сложнейшую и болезненную реабилитацию, чтобы набрать форму.

Сказали, что без операции никак. Хирурги и реабилитологи сказали, что восстановление займет полтора года. Собственно, за полгода я как-то успел себя в кучу собрать, выступил на чемпионате России, отобрался на Европу… Я свое выступление лично оцениваю более чем достойно, потому что после таких травм, в таком возрасте обычно не возвращаются поделился спортсмен

За шесть попыток спортсмены набрали 408,99 балла и уступили только соперникам из Германии — 423,84 балла.

Я туда приехал не десятые места занимать, а бороться за медали. Хотел вообще выиграть этот чемпионат Европы, но, к сожалению, наши оппоненты из Германии в этом году оказались сильнее, не ошиблись ни на одном прыжке. У нас были некоторые небольшие помарки. И так как мы очень долго не присутствовали на европейских первенствах, максимальной лояльности ждать не стоило добавил Кузнецов

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит с 31 июля по 16 августа, российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Ранее в Москву из Парижа вернулась сборная России по синхронному плаванию. Во французской столице они завоевали 7 медалей: 3 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые.