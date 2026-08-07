Успех синхронисток РФ на ЧЕ в Париже придает уверенности перед чемпионатом мира Тренер Ромашина: золото ЧЕ нужно как глоток воздуха для российских синхронисток

Москва7 авг Вести.Победа на недавнем чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже стала серьезным аргументом в пользу конкурентоспособности российской сборной и придает уверенности перед чемпионатом мира. Об этом заявила ИС "Вести" главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

Российские синхронистки одержали победу в командах на ЧЕ-2026 по водным видам спорта в Париже, оставив позади сборные Испании и Италии.

Золотые медали, которые мы получили в групповых упражнениях, нужны как глоток воздуха. Потому что, как мы уже не раз говорили, на европейской арене нас оценивают, наверное, не так, как нам хотелось бы. Оценивают ниже, чем на мировой арене. И поэтому, выиграв сейчас у сборной Испании, мы понимаем, что на чемпионат мира мы приедем уверенно, так как и на этапе Кубка мира, который проходил в мае, мы выиграли у сборной Китая в одной из программ, так что мы понимаем, что мы конкурентоспособны сообщила тренер

При этом есть над чем работать, но сначала нужно немного отдохнуть и набраться вдохновения для дальнейшей подготовки, добавила она.

Сборная России по синхронному плаванию сегодня утром вернулась в Москву из Парижа. Во французской столице они завоевали 7 медалей: 3 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые. Российские синхронистки стали лучшими во всех групповых дисциплинах. Россиянки победили в произвольной и технической программах командных соревнований, а также в акробатической группе.