Тренер Ромашина раскрыла, что помогло российским синхронисткам победить в Париже Тренер синхронисток РФ Ромашина: тренировать волнительнее, чем стартовать самой

Москва7 авг Вести.Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина после победы российских синхронисток на чемпионате Европы в Париже рассказала ИС "Вести", что тренеру важно вселять уверенность в команду, эта поддержка приводит к успешному результату.

На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже российская сборная завоевала семь медалей — три золотые, одну серебряную и три бронзовые. Российские синхронистки стали лучшими во всех групповых дисциплинах: победили в произвольной и технической программах командных соревнований, а также в акробатической группе.

Соревнование стало первым континентальным чемпионатом для команды с 2021 года, а также дебютным стартом для Ромашиной в качестве главного тренера сборной.

Важно помнить, что нужно в этот момент, наоборот, вселять уверенность в спортсменов, говорить им приятные слова, показывать, что мы в них уверены, и тогда получается как на этом старте, хорошая работа отметила тренер

Семикратная олимпийская чемпионка Ромашина отметила, что быть тренером на соревнованиях куда волнительнее, чем самой выступать.

Все-таки стоять на тренерском мостике волнительнее, чем самому выходить на старт, потому что когда ты сам выходишь, ты понимаешь, что вся ответственность сейчас на тебе, и только ты контролируешь процесс. А когда ты стоишь, смотришь, как выступают спортсмены, понимаешь, что ты здесь ничем не можешь помочь поделилась она

В пятницу утром спортсменки прибыли в Москву.