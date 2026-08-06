Москва6 авг Вести.Сборная РФ по синхронному плаванию долго не выступала на международных соревнованиях. Вернувшись, спортсменки сразу же столкнулись с давлением. Об этом ИС "Вести" рассказала главный тренер сборной РФ по синхронному плаванию, семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

Чемпионат Европы-2026 стал для синхронисток первым международным соревнованием с момента отстранения российской сборной. Команда "не стояла на месте", однако на первых же международных стартах "одномоментно сложились факторы", отметила она.

Несомненно, сказывается наше отсутствие. Мы долго не выступали на международной арене. Судьи немножко от нас отвыкли: отвыкли от нашего артистизма, отвыкли от нашей техники. Нас пытаются приравнять к основным соперникам … Сейчас то самое время, когда мы набираем обороты. Три золотые медали, уверена, зарядят всю команду, весь наш штаб на дальнейшие победы. Мы снова покажем, что мы голодные до этих побед, мы будем стараться дойти до Олимпийских игр. Там уже - до лучшего результата ... Мы остались в прекрасной форме. Теперь нам нужно дальше набирать обороты и, конечно же, скажем так, не сдавать позиции сказала Ромашина

Несмотря на сложности, синхронистки выиграли три золотые медали в акробатической программе на чемпионате Европы-2026. Результат стал "радостным" финалом "сложных" соревнований, подчеркнула тренер.