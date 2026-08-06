Москва6 авг Вести.Главный тренер сборной РФ по синхронному плаванию, семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина прокомментировала ИС "Вести" высказывания о якобы заимствовании российскими синхронистками гибридного элемента у испанской команды на чемпионате Европы по водным видам спорта.

По ее словам, российская сборная на соревнованиях преследовала две цели.

Я, первые минуты читая комментарии, даже немножко начала переживать: может быть, мы сделали неправильно, может быть, мы не должны были так делать. Но, во-первых, перед нами стоит задача - победить. Мы это сделали. Как говорится, победителей не судят. Во-вторых, второй нашей идеей было показать, что мы - за другое синхронное плавание. Мы - за артистическое плавание, но оно должно быть все-таки синхронным. Это должно быть что-то труднодоступное, что сложно отрабатывать, что нужно отрабатывать не один день. А мы соорудили [танец] за один день. Была сложность в том, что нужно было правильно прописать код этой связки, так называемого гибрида. Ни в коем случае не ошибиться. Спортсменки с этим справились, и тренеры с этим справились. Как мне кажется, нужно немножко посмотреть на это [ситуацию] … не так, как смотрят на это наши соперники. [Следует] понять, что мы хотим другой игры - честной игры