Шишкина: испанские синхронистки должны жаловаться на регламент, а не на РФ

Синхронистка Шишкина ответила на обвинения о "краже идеи" в адрес сборной РФ Шишкина: испанские синхронистки должны жаловаться на регламент, а не на РФ

Москва5 авг Вести.Российская спортсменка, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина ответила на заявления испанской синхронистки Алисы Ожогиной, которая после победы сборной РФ в произвольной программе групп на чемпионате Европы обвинила российскую команду в "краже идеи".

Алла Шишкина в комментарии NEWS.ru сказала, что не стоит обвинять российских синхронисток. По ее словам, тренер Светлана Ромашина совсем недавно начала работать со сборной РФ и проявила "куда большую находчивость". Как сказано в материале, по мнению спортсменки, если за день можно полностью перестроить программу и увеличить ее сложность более чем на пять баллов, то вопросы следует задавать не участницам соревнований и тренерам, а регламенту.

Испанки говорили, что едут за золотом. Неудивительно, что после поражения последовала столь эмоциональная реакция. На мой взгляд, все эти обвинения совершенно не обоснованы ответила Шишкина

Алла Шишкина завершила спортивную карьеру после Олимпийских игр в Токио.

3 августа российские синхронистки завоевали золото в произвольной программе команд на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Сборная набрала 285,0346 балла, опередив испанскую и итальянскую команды. Россиянки исполнили гибридный элемент, который ранее показала сборная Испании, ставшая второй. Благодаря этому удалось повысить сложность программы. Позднее испанская синхронистка Алиса Ожогина, являющаяся наполовину русской, обвинила российских синхронисток в "копировании у страны, которая обычно ниже" и краже идеи.

Ранее также на обвинения ответили бывший главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская и депутат Светлана Журова.