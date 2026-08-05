Журова синхронистке Ожогиной: радуйся, что твоему элементу могут присвоить имя

Журова ответила Ожогиной на обвинения в плагиате на чемпионате Европы Журова синхронистке Ожогиной: радуйся, что твоему элементу могут присвоить имя

Москва5 авг Вести.Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась по поводу обвинений в адрес российской сборной по синхронному плаванию в плагиате, сообщает РИА Новости.

Новые сложные элементы зачастую оказываются трудновоспроизводимыми для соперников, поэтому следует приветствовать тот факт, что элементу могут присвоить имя и он станет востребованным у других команд, отметила Журова.

Тем самым Журова отвергла обвинения в намеренном заимствовании и подчеркнула положительную сторону широкого распространения новых элементов.

Между тем испанская синхронистка Алиса Ожогина выразила недовольство тем, что россиянки воспроизвели гибридную связку, якобы впервые показанную испанской командой в полуфинале.

Российская команда завоевала 3 августа золото в произвольной командной программе чемпионата Европы. Перед финалом россиянки усложнили программу, добавив и доработав связку.

А уже 4 августа сборная России стала первой в технической программе командного турнира на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.