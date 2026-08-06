Москва6 авг Вести.Во время чемпионата Европы по водным видам спорта главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала ИС "Вести", что из-за склада своего характера не может сидеть на месте, всегда должна к чему-то стремиться. Подобная целеустремленность продиктована не личным интересом.

Она отметила, что в обновленный состав команды вошли молодые спортсмены. При этом в тренировочном процессе важна взаимная отдача.

Мысль, которая у меня впервые как-то появилась в голове - стать олимпийской чемпионкой и тренером олимпийских чемпионов. Это не значит, что я делаю это только для себя. ... Сейчас в работе больше всего нравится, когда я вижу искру в глазах спортсменов. Их я очень часто называю "дети" в разговоре с нашими тренерами. Я понимаю, что некоторым из них не так мало лет, мы не так далеки по возрасту. Но при этом все равно отношусь к ним с трепетом, добротой, уважением. Очень хочется, чтобы они в наших глазах видели такую же отдачу. Хочется увидеть у них на груди столько же золотых медалей, а может, еще и больше. … У нас эстафетная палочка получилась совсем другая. Все остальные девчонки у нас - дебютантки чемпионата Европы. Некоторые есть девочки, которым 16 лет, кому-то 18 рассказала Ромашина

Несмотря на сложности, российские синхронистки завоевали золотые медали чемпионата Европы по водным видам спорта в акробатике. Турнир проходит в Париже. Результат стал "радостным" финалом сложных соревнований, подчеркнула тренер.