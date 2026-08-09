Пловчиха Ефимова рассказала о настрое перед стартом соревнований на ЧЕ в Париже

"Очень взволнована": пловчиха Ефимова поделилась эмоциями перед стартом на ЧЕ Пловчиха Ефимова рассказала о настрое перед стартом соревнований на ЧЕ в Париже

Москва9 авг Вести.Шестикратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпиады по плаванию Юлия Ефимова в интервью ИС "Вести" рассказала о настрое перед стартом соревнования по плаванию на чемпионате Европы в Париже.

На чемпионате мира по водным видам спорта самое большое количество медалей будет разыграно в плавании – 47 комплектов. В состав российской сборной вошли 44 пловца. Одним из самых опытных спортсменов является Юлия Ефимова.

Готова, очень взволнована, радостно мне, что мы тут самой большой командой. Ждем начала соревнований с нетерпением. Я не ставлю перед собой цели добиться какого-то результата. Я ставлю себе задачу насладиться этими соревнованиями, получить удовольствие. Я думаю, если у меня это получится, это будет самое главное, тогда и результат будет поделилась спортсменка

Также в состав российской команды по плаванию вошли такие звезды как Егор Корнев, Климент Колесников, Евгения Чикунова, Кирилл Пригода и другие. Соревнования пройдут с 10 по 16 августа.