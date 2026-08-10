Москва10 авгВести.В Париже на чемпионате Европы по водным видам спорта завершились соревнования у мужчин на дистанции 400 метров комплексом. Победу одержал российский пловец Илья Бородин.
В финальном заплыве 23-летний россиянин показал время 4 минуты 8,17 секунды, установив рекорд чемпионатов Европы. Серебряную медаль завоевал итальянец Альберто Раццетти (отставание – 2,23 секунды). Тройку лучших замкнул представитель Великобритании Макс Личфилд (+3,41).
Бородин стал двукратным чемпионом европейского первенства, выиграв первое золото для России на турнире в Париже. Ранее он становился первым на аналогичной дистанции в 2021 году.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. В апреле Международная федерация водных видов спорта допустила российских и белорусских спортсменов до взрослых соревнований с флагом и гимном.