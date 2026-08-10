Российский пловец Бородин одержал рекордную победу на чемпионате Европы Пловец Бородин стал чемпионом Европы на дистанции 400 метров комплексом

Москва10 авг Вести.В Париже на чемпионате Европы по водным видам спорта завершились соревнования у мужчин на дистанции 400 метров комплексом. Победу одержал российский пловец Илья Бородин.

В финальном заплыве 23-летний россиянин показал время 4 минуты 8,17 секунды, установив рекорд чемпионатов Европы. Серебряную медаль завоевал итальянец Альберто Раццетти (отставание – 2,23 секунды). Тройку лучших замкнул представитель Великобритании Макс Личфилд (+3,41).

Бородин стал двукратным чемпионом европейского первенства, выиграв первое золото для России на турнире в Париже. Ранее он становился первым на аналогичной дистанции в 2021 году.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. В апреле Международная федерация водных видов спорта допустила российских и белорусских спортсменов до взрослых соревнований с флагом и гимном.