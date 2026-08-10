"Самая важная победа еще впереди": пловец Бородин о золоте на ЧЕ

Пловец Бородин после золота на ЧЕ заявил, что главные победы еще впереди "Самая важная победа еще впереди": пловец Бородин о золоте на ЧЕ

Москва10 авг Вести.Российский пловец Илья Бородин заявил, что золото на чемпионате Европе по водным видам спорта не является главной победой в его жизни. Об этом он рассказал в интервью ИС "Вести".

Я не считаю, что это самая важная победа, самая важная – впереди подчеркнул Бородин

Он сравнил свои ощущения от победы на чемпионате Европы с предолимпийскими соревнованиями в Будапеште в 2021 году. Спортсмен признался, что нынешние эмоции оказались иными, поскольку пять лет назад после победы он слушал гимн своей страны.

Именно поэтому, по словам Бородина, он не особо улыбался, а крайне сдержанно отреагировал на успех.

Пять лет назад я слушал свой гимн подчеркнул Бородин

Ранее сообщалось, что российский пловец Бородин получил золотую медаль на европейском первенстве по водным видам спорта. 23-летний россиянин в финальном заплыве показал результат 4 минуты 8,17 секунды, установив рекорд чемпионатов Европы.