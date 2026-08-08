World Skate допустила россиян к турнирам с флагом и гимном

World Skate сняла ограничения с российских скейтбордистов World Skate допустила россиян к турнирам с флагом и гимном

Москва8 авг Вести.Исполнительный комитет Международной федерации скейтбординга и роллер-спорта (World Skate) принял решение снять ограничения с российских спортсменов и допустить их к международным соревнованиям с государственной символикой. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерации скейтбординга и роллер-спорта России (Skate Russia).

Кроме того, Федерация скейтбординга и роллер-спорта России утверждена как единственная организация, представляющая Россию в World Skate.

Президент Skate Russia Илья Вдовин назвал возвращение российского флага и гимна долгожданным событием. По его словам, российских скейтбордистов решение застало на Спартакиаде в Казани, а роллеров – на соревнованиях в Китае.

Получается, что уезжали нейтральные, а вернутся нормальные… И, надеюсь, медальные сказал Вдовин

Он отметил, что последние несколько лет российская сторона последовательно работала над восстановлением прав спортсменов – от участия в нейтральном статусе до восстановления Федерации в правах и возвращения государственной символики.

Вдовин также заявил, что объединение российского скейтбординга и роллер-спорта в рамках единой федерации теперь окончательно оформлено как на национальном, так и на международном уровне.