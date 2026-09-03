Дегтярев: не могу быть довольным, ведь россиян нет еще в десятках видов спорта

Дегтярев: не могу быть довольным, пока россияне не вернулись на мировую арену Дегтярев: не могу быть довольным, ведь россиян нет еще в десятках видов спорта

Москва3 сен Вести.Министр спорта Михаил Дегтярев поделился, что не может быть доволен результатами, пока еще несколько десятков видов спорта не вернулись на международную арену. Об этом он сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой.

Он подчеркнул, что эта работа ведется по поручению президента России Владимира Путина.

Успехи, вы видите, в принципе, каждый день новость. Я не могу быть доволен, потому что еще несколько десятков видов спорта у нас не вернулись полноценно. Но темп набран хороший рассказал Дегтярев

Ранее министр заявил о работе над возвращением российских футболистов на международную арену.