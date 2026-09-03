Москва3 сенВести.Министр спорта Михаил Дегтярев поделился, что не может быть доволен результатами, пока еще несколько десятков видов спорта не вернулись на международную арену. Об этом он сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой.
Он подчеркнул, что эта работа ведется по поручению президента России Владимира Путина.
Успехи, вы видите, в принципе, каждый день новость. Я не могу быть доволен, потому что еще несколько десятков видов спорта у нас не вернулись полноценно. Но темп набран хорошийрассказал Дегтярев
Ранее министр заявил о работе над возвращением российских футболистов на международную арену.