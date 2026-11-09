Российские лыжники Спицов и Крупицкая получили нейтральный статус от FIS

FIS расширила список российских лыжников с нейтральным статусом Российские лыжники Спицов и Крупицкая получили нейтральный статус от FIS

Москва9 ноя Вести.Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) расширила список россиян, допущенных к соревнованиям под своей эгидой в сезоне-2026/2027.

Как следует из обновленного перечня FIS, в него вошли олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Денис Спицов и лыжница Евгения Крупицкая. Они будут выступать в статусе индивидуальных нейтральных атлетов (AIN).

Помимо Спицова и Крупицкой, допуск от FIS получили и другие российские спортсмены. В их числе Александр Бакуров, Егор Гусак, Елизавета Еремеева, Наталья Крамаренко, Ирина Митрошина, Данил Нелипа, Дмитрий Плосконосов, Арсений Поздеев, Анастасия Прокофьева и Тимур Шакирзянов.

Статус нейтральных атлетов также предоставили тренерам сборной России Александру Кравченко и Владимиру Фролову, а также представителям персонала Антону Коробейникову, Алексею Торицыну и Андрею Шмидту.

В обновленном перечне отсутствует трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

Ранее федерация смягчила критерии допуска и исключила из регламента пункт о запрете участия для атлетов из спортивных обществ, связанных с вооруженными силами.