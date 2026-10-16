Москва16 окт Вести.Чемпионка России по лыжным гонкам Елизавета Маслакова получила нейтральный статус на сезон-2026/27. Об этом сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Также нейтральный статус был предоставлен еще 20 спортсменам, среди которых двукратная чемпионка мира среди юниоров фристайлистка Ксения Орлова и победительница этапа Кубка России лыжница Алена Плечева​​​.

До этого, 14 октября, FIS присвоила нейтральный статус Алине Пеклецовой, победительнице общего зачета Кубка России по лыжным гонкам прошлого сезона, а также Екатерине Никитиной, Екатерине Шибекиной, Дмитрию Пузанову и Андрею Сахарову.

2 сентября FIS объявила, что российские и белорусские спортсмены смогут выступать на турнирах под эгидой федерации в сезоне-2026/27 только в нейтральном статусе. Позднее, 22 сентября, организация утвердила порядок подачи заявок на его получение.