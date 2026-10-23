Москва23 окт Вести.Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева (Наталья Непряева) получила нейтральный статус. Об изменении статуса спортсменки сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

31-летняя спортсменка впервые после рождения ребенка выступила на официальном турнире в сентябре.

В медальной копилке Терентьевой олимпийское золото 2022 года в эстафете, одна серебряная и две бронзовые медали Игр, серебряная и две бронзовые награды чемпионатов мира. Она также стала первой россиянкой, которая победила в престижной многодневке "Тур де Ски".

Ранее FIS объявила о смягчении критериев для допуска российских спортсменов на международные соревнования. Федерация убрала из регламента пункт, запрещавший участие в соревнованиях российским атлетам из ЦСКА и других спортивных обществ, связанных с вооруженными силами. Новую процедуру подачи заявки для российских спортсменов на получение нейтрального статуса FIS утвердила 22 сентября 2026 года.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) заявила, что не в ее власти повлиять на выдачу виз российским лыжникам для въезда в другие страны на соревнования.