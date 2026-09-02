Москва2 сен Вести.Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева высказалась в поддержку российских спортсменов, которые готовятся выступать на международной арене в нейтральном статусе. Свое мнение фигуристка озвучила в эфире Радио "Комсомольская правда". Ее цитирует KP.RU.

По словам Медведевой, сейчас идет формирование состава ее нового ледового шоу, запланированного на осень, однако окончательный список участников пока не утвержден — многие атлеты сосредоточены на подготовке к предстоящим стартам.

Мы еще продолжаем утверждать список, поскольку вы знаете, что наши спортсмены получили нейтральный статус, и они сейчас все нацелены на международную арену. Я, как спортсменка, абсолютно их поддерживаю подчеркнула фигуристка

Медведева добавила, что постоянно общается с атлетами, но пока не может раскрыть полный состав шоу, пообещав лишь, что "спортсмены будут хорошие и именитые".

Международный олимпийский комитет официально отменил рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Решение связано с началом квалификационного периода к Олимпийским играм 2028 года и зимним юношеским Олимпийским играм 2028 года.