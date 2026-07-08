Москва8 июлВести.Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии рестрикций со спортсменов РФ стало прекрасной новостью.
Такое мнение выразила олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка в комментарии ТАСС.
Это замечательно, радостная и обнадеживающая новостьзаявила Навка
По оценке спортсменки, вследствие этого справедливость восторжествовала, чему в России очень рады.
Ранее МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР), снял санкции с российских спортсменов и запрет на проведение международных состязаний в России.
Согласно пресс-релизу МОК, решение о демонстрации российских флага и гимна, а также любой символики России на Олимпиадах примут позже.
Министр спорта Михаил Дегтярев отметил, что новые рекомендации МОК ускорят полный возврат российских спортсменов на международные турниры.