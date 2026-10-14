Пять российских лыжников получили нейтральный статус от FIS FIS предоставила нейтральный статус пяти лыжникам из России

Москва14 окт Вести.Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила нейтральный статус Алине Пеклецовой, победительнице общего зачета Кубка России по лыжным гонкам прошлого сезона. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Кроме Пеклецовой, нейтральный статус получили Екатерина Никитина, Екатерина Шибекина, Дмитрий Пузанов и Андрей Сахаров.

Ранее, 2 сентября, FIS объявила, что российские и белорусские спортсмены смогут выступать на турнирах под эгидой федерации в сезоне-2026/27 только в нейтральном статусе. Позднее, 22 сентября, организация утвердила порядок подачи заявок на его получение.